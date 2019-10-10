«Не работаю, но имею счет и плачу налог - все равно тунеядец?»

Должен ли платить полностью за отопление, если не работаешь, но отчисляешь налоги? Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такой вопрос задали горисполкому, и вот что там ответили

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На линию смс-вопросов власти 142 Гомельского горисполкома поступило такое сообщение:

- Будет ли оплачивать человек по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономических затрат по отоплению и газоснабжению, если он не работает 1 год, но имеет банковский счет и получает доход в белорусских рублях, платит налог на доход 13%?

Горисполком опубликовал официальный ответ, правда, без конкретики:

- Согласно Постановлению Совета министров Республики Беларусь от 31.03.2018 №239 приведен исчерпывающий перечень граждан, относящихся к занятым в экономике. С данным постановлением вы можете ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты РБ. Также для более детального рассмотрения вопроса вы можете обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения с предоставлением документов.