2019-10-10T09:49:45+03:00
Общество
КП Беларусь

На реставрацию алтаря в Будславе собирают деньги - уже есть 800 рублей

Всего на работы требуется 3,3 тыс. руб.
Павел МИЦКЕВИЧ
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На реставрацию алтаря в Будславе собирают деньги - уже есть 800 рублейНа реставрацию алтаря в Будславе собирают деньги - уже есть 800 рублейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В знаменитом костеле в Будславе идут реставрационные работы. Один из алтарей - св. Иуды Фаддея - находится в плохом состоянии и требует срочной реставрации. Но денег не хватает, поэтому был объявлен сбор пожертвований в интернете на площадке molamola.by. Всего нужно собрать 3,3 тыс. рублей, сейчас есть уже почти 800 руб.

- Внутренние росписи храма относятся ко второй половине XVIII века. К сожалению, не все они дошли до нас в хорошем состоянии. Алтарь св. Иуды Фаддея имел наиболее потерь штукатурки и росписи. К сожалению, из-за больших затрат на укрепление и ремонт штукатурки необходимо дополнительное финансирование для завершения реставрации всего пространства, - объясняют инициаторы сбора средств.

Напомним, костел в Будславе - один из самых уникальных в Беларуси. Храм имеет почти 400-летнюю историю, и здесь еще с начала XV века находится знаменитая икона Матери Божьей Будславской, к которой каждый год традиционно приходят и приезжают десятки тысяч паломников. А фест в Будславе недавно включили в списки нематериального наследия ЮНЕСКО.

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