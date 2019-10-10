МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии

В Сирии снова может начаться война Фото: REUTERS

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Министерство иностранных дел Беларуси сделало заявление после того, как армия Турции вошла в Сирию, чтобы воевать против курдов.

- В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии. Считаем важным, чтобы все стороны действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса, и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в этом сложном регионе, - сообщается в опубликованной 10 октября информации ведомства.

МИД Беларуси призвал срочно вернуться к диалогу, чтобы найти политические способы «урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны».

Напомним, совсем недавно в Сирии шли масштабные боевые действия, страна еще не отстроилась после минувшей войны.