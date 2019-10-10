2019-10-10T10:27:33+03:00
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КП Беларусь

Белорусский фильм «Дебют» вошел в лонг-лист премии «Оскар»

Краткий список будет объявлен 16 декабря
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусский фильм о гомельской женской колонии вошел в лонг-лист премии «Оскар»Белорусский фильм о гомельской женской колонии вошел в лонг-лист премии «Оскар»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусский документальный фильм «Дебют» режиссера Анастасии Мирошниченко вошел в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм», сообщается на сайте кинофестиваля. В длинный список в этой номинации попали картины из 93 стран. Краткий список будет объявлен 16 декабря 2019 года. Номинанты на 92-й «Оскар» станут известны 13 января 2020 года.

Напомним, фильм «Дебют» производства минской «Первой Киновидеокомпании» предложил номинировать в категории «Лучший иностранный фильм» Белорусский оскаровский комитет. «Дебют» сняла в 2017 году молодая режиссер Анастасия Мирошниченко.

Фильм рассказывает о подготовке женщин-заключенных к первому выступлению на сцене Гомельского драмтеатра. В основе ленты - реальные люди и события из гомельской женской колонии №4. В то время там действительно осуществляли проект, который назывался «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер - он готовил спектакль, в котором играют осужденные женщины.

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