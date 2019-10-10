2019-10-10T12:13:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе вечером в четверг закроют трассу

На автодороге Минск - Мядель будут проводить следственный эксперимент
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минском районе вечером в четверг закроют трассуВ Минском районе вечером в четверг закроют трассуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На автодороге Минск - Калачи - Мядель в четверг, 10 октября, ограничат движение транспорта. Трассу закроют с 18 до 20 часов - в это время здесь, на 31-м километре около деревни Шепели, запланировано проведение следственного эксперимента. Следователи и эксперты будут устанавливать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на этом участке дороги.

- В этот период времени будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях, - сообщает официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног. - Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

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