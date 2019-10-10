2019-10-10T12:14:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

Такая же сумма потерь - и в 2019 году
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минфин оценил потери из-за налогового маневра в РФМинфин оценил потери из-за налогового маневра в РФФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство финансов Беларуси заявило, во сколько оценивает потери страны из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России в 2020 году. Там назвали конкретную сумму: 400 млн долларов.

- 800 млн долларов с учетом потерь в 2019 году. Это суммарно для экономики - по 400 млн в 2019 и 2020 годах, - цитирует министра финансов Максима Ермоловича БелаПАН.

Переговоры с РФ о возможной компенсации потерь Беларуси «пока в процессе», добавил министр.

Ранее глава Государственного таможенного комитета Беларуси заявлял, что Беларусь с начала 2019 года недополучила 520 млн долларов таможенных пошлин из-за налогового маневра в России.

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