2019-10-10T12:36:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата

Мужчина числился без вести пропавшим
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата. Фото: СКГомельчанин подозревается в убийстве младшего брата. Фото: СК
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Жуткое злодейство в Гомеле: по подозрению в убийстве 38-летнего гомельчанина, который с августа 2019 года числился без вести пропавшим, задержан его родной 42-летний брат.

- Вместе с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки тела, предположительно, потерпевшего. По изъятым предметам и объектам назначено проведение ряда экспертных исследований, - сообщает Следственный комитет в Telegram.

В СК добавили, что следователи с применением видеозаписи провели допрос подозреваемого и проверку показаний на местах происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство.

Подробности пока не сообщаются. По неофициальной информации, мужчина расчленил тело младшего брата.

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