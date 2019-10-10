"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата

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Жуткое злодейство в Гомеле: по подозрению в убийстве 38-летнего гомельчанина, который с августа 2019 года числился без вести пропавшим, задержан его родной 42-летний брат.

- Вместе с сотрудниками милиции и экспертами следователи провели осмотр предполагаемого места совершения убийства, а также участка местности, где были найдены останки тела, предположительно, потерпевшего. По изъятым предметам и объектам назначено проведение ряда экспертных исследований, - сообщает Следственный комитет в Telegram.

В СК добавили, что следователи с применением видеозаписи провели допрос подозреваемого и проверку показаний на местах происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство.

Подробности пока не сообщаются. По неофициальной информации, мужчина расчленил тело младшего брата.