2019-10-10T13:36:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык

От этого зависит дальнейшая политика государства, считают инициаторы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусов призвали выбирать в переписи родным белорусский язык. Фото: budzma.byБелорусов призвали выбирать в переписи родным белорусский язык. Фото: budzma.by
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Представители белорусской общественности озабочены тем, что белорусский язык не имеет благоприятных условий для существования и развития в Беларуси, и призвали выбирать его родным во время переписи населения. Заявление, которое распространила общественная кампания «Будзьма беларусамі!», подписал Союз белорусских писателей, ПЕН-центр, объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» и другие.

- Практически все законы в Беларуси издаются исключительно по-русски. Согласно последним исследованиям, 48% белорусов считают белорусский язык родным, но доступ к образованию на белорусском языке остается ограничен: только 13% учеников обучаются по-белорусски; в стране нет ни одного университета с белорусским языком преподавания. Язык 85% книг, которые издаются в Беларуси ежегодно, - русский, - отмечается в заявлении.

Инициаторы обращения отмечают, что данные переписи населения, которая сейчас проходит, будут влиять на формирование государственной политики в различных сферах:

- От количества людей, которые в ответах назовут белорусский язык родным, зависит дальнейшая политика государства. Ответом «белорусский» вы положительно повлияете на нее. Мы убеждены, что родной язык - не обязательно «первый освоенный в детстве». Родной язык - это эмоции и чувства, это тот язык, который вы чувствуете родным, языком своих дедов. Независимо от того, каким языком вы пользуетесь в повседневной жизни, белорусский язык нас объединяет и делает уникальными.

Представители общественности призвали всех, кто по каким-то причинам может или хотел бы назвать белорусский язык родным, выбрать его родным во время переписи населения:

- Маленький поступок - глобальное значение.

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Если переписчик, не спрашивая, отмечает вместо белорусского языка русский и отказывается исправить анкету, на него надо подать жалобу >>>

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