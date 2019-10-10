2019-10-10T13:05:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Треть депутатов в Парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»

Уже зарегистрировано больше 700 кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Лилия Ермошина рассказала о ходе избирательной компании в Беларуси.Лилия Ермошина рассказала о ходе избирательной компании в Беларуси.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
Изменить размер текста:

Продолжается регистрация кандидатов в Палату представителей Национального собрания. Их уже более 700 человек. Как рассказала в четверг, 10 октября, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, на данный момент больше одной трети кандидатов в депутаты ранее уже были в составе Палаты представителей.

- Во-первых, решение идти на второй срок - это личное дело самих депутатов, - рассказала Ермошина. – Во-вторых - это очень нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди давно работают в парламенте и в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв. На данный момент их больше одной трети. И если они будут избраны на второй срок, это обеспечит преемственность, и обеспечит тем самым необходимым опытом новичков, что позвонит начать работу достаточно полноценно.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата
Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов
В Минском районе вечером в четверг закроют трассу
Белорусский фильм «Дебют» вошел в лонг-лист премии «Оскар»
МИД Беларуси озабочен ростом напряженности на северо-востоке Сирии
На реставрацию алтаря в Будславе собирают деньги - уже есть 800 рублей
«Не работаю, но имею счет и плачу налог - все равно тунеядец?»
«В противном случае - суд». У художника, который разделся на своей выставке, требуют извинений
КХЛ. Минское «Динамо» в Риге уступило команде, которая проигрывала восемь матчей подряд
Пьяный витебчанин избил на улице двух женщин
Под Ивацевичами водитель во время аварии вылетел из авто через лобовое стекло
Видеофакт. В Могилеве коммунальники забыли поставить заглушки на батареи и затопили полдома в многоэтажке
Гродненка украла «похоронные» деньги хозяйки квартиры, когда та умерла
Пьяный минчанин угнал Kia Sorento у коллеги, чтобы помириться с женой
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Стрельба рядом с синагогой в немецком Галле: двое граждан погибли, только один из нападавших задержан
В Лунинецком районе безработный педофил развращал детей в соцсетях
Похожий на коллегу минчанин оформил на его паспорт кредиты на технику
Запуск БелАЭС перенесен на 2020 год
В Полоцком погранотряде офицер на рабочем месте пытался покончить жизнь самоубийством
Выставлены на продажу стройрынок в Уручье и парк «Дримлэнд»