Треть депутатов в Парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»

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Продолжается регистрация кандидатов в Палату представителей Национального собрания. Их уже более 700 человек. Как рассказала в четверг, 10 октября, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, на данный момент больше одной трети кандидатов в депутаты ранее уже были в составе Палаты представителей.

- Во-первых, решение идти на второй срок - это личное дело самих депутатов, - рассказала Ермошина. – Во-вторых - это очень нормально. Если мы обратимся к международному опыту, то там политическая деятельность давно является профессиональной, где люди давно работают в парламенте и в подобных структурах большую часть своей жизни, избираясь каждый раз в новый созыв. На данный момент их больше одной трети. И если они будут избраны на второй срок, это обеспечит преемственность, и обеспечит тем самым необходимым опытом новичков, что позвонит начать работу достаточно полноценно.