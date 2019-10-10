2019-10-10T13:44:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня

Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, милиция просит срочно позвонить
Павел МИЦКЕВИЧ
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в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня. Фото: УВДв Смолевичском районе ищут 13-летнего парня. Фото: УВД
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Смолевичский районный отдел милиции разыскивает несовершеннолетнего школьника, который пропал днем 9 октября. 13-летний Кирилл Конецкий живет в деревне Слобода Смолевичского района. В понедельник в 14.30 парень ушел из Воротовской средней школы в неизвестном направлении и уже почти сутки о его местонахождении ничего не известно.

На вид школьнику 13-15 лет, рост около 172 см. У Кирилла прямые светло-русые коротко стриженные волосы, карие глаза. Школьник был в четной вязаной шапке, удлиненной черной куртке, синих брюках, сообщает УВД Минского облисполкома.

Всех, кому что-то известно о местонахождении подростка, милиция просит срочно позвонить в Смолевичский РОВД по телефонам: +37517 7629426, +37529 7723907 или по короткому номеру милиции 102.

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