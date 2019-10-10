КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию

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В Беларуси раскрыли схему незаконной поставки в Россию санкционной продукции из Евросоюза, в частности, грибов из Польши. В схеме присутствует и вино из Литвы, хотя его поставлять в РФ не запрещено. Товары следовали через Беларусь.

- Шампиньоны фурами завозили в Беларусь, перегружали в автомобили аналогичной модели и цвета, которые следовали с вином из Литвы в Россию, - рассказывают в Комитете госконтроля.

На грузовики с дубликатами российских знаков и техпаспортов авто, а также с документами на вино из Литвы ставили пломбы, и так товар ввозили в Россию. Там санкционные грибы продавали за наличный расчет.

Выяснилось, что польскими грибами промышляли белорусы. Они же занимались и поставкой вина из Литвы. На шампиньоны оформляли фиктивные документы, поэтому государству причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей неуплаченных налогов.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ведется следствие, добавили в КГК.