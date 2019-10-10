2019-10-10T15:10:28+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»

Зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков рассказал, будут ли расти цены на топливо
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Цены на топливо могут как расти, так и снижаться.Цены на топливо могут как расти, так и снижаться.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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- Цены на топливо могут как расти, так и снижаться, в зависимости не только от цены на нефть, - рассказал журналистам 10 октября в парламенте зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков. - Мы проводим мониторинг цен на нефтепродукты на близлежащих рынках. Мы поставляем нефтепродукты не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Поэтому это комплексный вопрос. И естественно, мы этой политики, которую выбрали, которая уже у всех на слуху, так и будем придерживаться.

- А почему на копеечку дорожает топливо? Что за странная тактика? - уточнили журналисты.

- Для нас это не странная тактика, а продуманная стратегия для того, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов. Тем более в условиях модернизации, которая сегодня там проводится.

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