Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным

Зачем он это сделал, объяснить не смог

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В Минске мужчина ударил бутылкой по голове стоявшего сзади покупателя. Это случилось в одном из магазинов на улице Налибокской. Потерпевший мужчина позвонил в милицию и рассказал об инциденте. Прибывшие правоохранители, просмотрев записи видеокамер магазина, быстро вычислили хулигана.

- 49-летний фигурант уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Задержанный пояснил, что пришел в торговый центр купить спиртное. Что именно сподвигло ударить незнакомца бутылкой, он объяснить не смог, - сообщает ГУВД Минского горисполкома.

Раньше за хулиганство дебошира судили уже пять раз. Сейчас в отношении него снова может быть возбуждено аналогичное уголовное дело. Это значит, что мужчину могут наказать лишением свободы на срок до десяти лет.