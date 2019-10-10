2019-10-10T17:25:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан

В повестке дня - вопросы развития взаимодействия в интеграционном объединении
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко направился в ТуркменистанЛукашенко направился в ТуркменистанФото: Павел МАРТИНЧИК
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Пресс-служба президента Беларуси 10 октября сообщила о том, что Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан. Там в пятницу, 11 октября, запланировано участие белорусского лидера в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Ашгабаде.

- В повестку дня саммита входят вопросы развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также будут рассмотрены проблемы взаимодействия в правоохранительной и военной областях, борьбы с экстремизмом и терроризмом в странах Содружества. Глава белорусского государства намерен провести несколько переговоров с президентами стран СНГ по тематике двустороннего сотрудничества, добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что лидеры государств СНГ планируют принять совместное обращение к народам стран Содружества и мировой общественности по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

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