Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе

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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Ошмянском районе, где перевернулась маршрутка с пассажирами. Авария произошла днем в четверг, 10 октября.

- Примерно в 15.00 около деревни Огородники на автодороге Минск - Ошмяны - граница Литвы при совершении обгона автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, - сообщает Следственный комитет на своей странице в Telegram.

Маршрутное такси от сильного удара выбросило за пределы проезжей части в кювет, где микроавтобус перевернулся. В момент ДТП в салоне было 14 пассажиров. К счастью, погибших нет, но двоих пришлось госпитализировать, остальным также потребовалась медицинская помощь.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - добавили в СК.