КП Беларусь
Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией
Не реализовали свои голевые моменты
В матче Беларусь - Эстония было много борьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сборная Беларуси по футболу на минском стадионе «Динамо» провело матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. В соперниках была Эстония, которую обыграли в начале сентября при новом тренерском штабе.
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Игра прошла с преимуществом сборной Беларуси, особенно много голевых моментов было во втором тайме, но реализовать их не получилось - ничья 0:0.
13 октября сборная Беларуси сыграет с Нидерландами (19.00, стадион и"Динамо").
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