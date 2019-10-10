2019-10-10T20:53:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией

Не реализовали свои голевые моменты
Владимир КРИУЛИН
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В матче Беларусь - Эстония было много борьбы.В матче Беларусь - Эстония было много борьбы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сборная Беларуси по футболу на минском стадионе «Динамо» провело матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. В соперниках была Эстония, которую обыграли в начале сентября при новом тренерском штабе.

Новый тренер сборной Михаил Мархель начал с победы: «Надо сделать команду, которая вышла бы на Евро-2020»

Игра прошла с преимуществом сборной Беларуси, особенно много голевых моментов было во втором тайме, но реализовать их не получилось - ничья 0:0.

13 октября сборная Беларуси сыграет с Нидерландами (19.00, стадион и"Динамо").

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