Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу

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В Вороновском районе может быть возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который повесил собаку. Животное погибло. А вина пса была в том, что он съел соседскую курицу. Местный житель сообщил в милицию, что его маленькая дочь видела, как мужчина тащит по земле мертвую собаку в сторону мусорки. При этом шея пса была обмотана веревкой.

- Картина настолько шокировала девочку, что домой она пришла вся в слезах. В ситуации стал разбираться участковый, - рассказывают в УВД Гродненского облисполкома.

Милиция выяснила, что к гибели собаки причастен 61-летний местный житель. Сельчанин разозлился на животное, когда увидел, как собака была в его дворе и доедало его курицу. Мужчина попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, а затем повесил на ближайшем турникете. Труп мертвого пса сельчанин отнес на мусорку.

- Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка, - отметили в УВД. - Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена по статье «Жестокое обращение с животными».