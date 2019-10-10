2019-10-10T17:53:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу

Жестокость увидела девочка и пришла домой в слезах
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицуСельчанин повесил собаку, которая съела его курицуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Вороновском районе может быть возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который повесил собаку. Животное погибло. А вина пса была в том, что он съел соседскую курицу. Местный житель сообщил в милицию, что его маленькая дочь видела, как мужчина тащит по земле мертвую собаку в сторону мусорки. При этом шея пса была обмотана веревкой.

- Картина настолько шокировала девочку, что домой она пришла вся в слезах. В ситуации стал разбираться участковый, - рассказывают в УВД Гродненского облисполкома.

Милиция выяснила, что к гибели собаки причастен 61-летний местный житель. Сельчанин разозлился на животное, когда увидел, как собака была в его дворе и доедало его курицу. Мужчина попросил у соседа веревку, позвал собаку и накинул петлю ей на шею, а затем повесил на ближайшем турникете. Труп мертвого пса сельчанин отнес на мусорку.

- Противоправному поведению мужчины дана правовая оценка, - отметили в УВД. - Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена по статье «Жестокое обращение с животными».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом
Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж
«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть
В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и вернул
Пьяный водитель попытался «откупиться» от ГАИ золотым кольцом и «жменей» денег
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан
Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным
«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»
КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Треть депутатов в парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата