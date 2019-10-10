2019-10-10T18:22:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный водитель попытался «откупиться» от ГАИ золотым кольцом и «жменей» денег

Инцидент произошел в Лунинецком районе [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Взятку - "жменю" наличности водитель попытался спрятать под пассажирским сиденьем машины ГАИ. Фото: стоп-кадр.Взятку - "жменю" наличности водитель попытался спрятать под пассажирским сиденьем машины ГАИ. Фото: стоп-кадр.
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Правоохранители Брестчины на днях после звонка очевидцев задержали пьяного водителя, проинформировали в пресс-службе Брестского облисполкома 10 октября.

Инцидент произошел на автотрассе направлением КобринГомель – граница России. В милицию позвонили граждане, сообщалось, что по автодороге М10, еле удерживаясь в пределах проезжей части, едет «Ситроен», водитель сильно виляет по дороге.

– На трассу на участок в направлении Микашевичей незамедлительно выехал наряд ГАИ. Инспекторы заметили нарушителя недалеко от агрогородка Дворец. В этот момент иномарка как раз ехала по встречке. Госинспекторы включили маячки и громкоговоритель и потребовали остановиться, – пояснили в пресс-службе.

Нарушителем оказался 36-летний сельчанин из деревни Погост-Загородский в Пинском районе. Мужчина ехал за рулем подшофе, гаишникам сказал, что накануне выпил пол литра водки.

– В машине госинспектора нарушитель стал совать взятку – «жменю» денег. Инспектор несколько раз повторил водителю, что за взятку грозит уголовная ответственность. Но мужчина не унимался и вновь попытался откупить, на этот раз, предлагая кольцо из желтого металла, – уточнили в УВД.

О попытке дачи взятки сотрудник ГАИ проинформировал коллег в ОДС РОВД. Водителя задержали, против него возбудили уголовное дело.

Попытка дачи взятки сотруднику ГАИ.

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