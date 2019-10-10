2019-10-10T18:47:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и вернул

Возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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Девушка оставила кошелек на столике террасы, а когда вернулась, он уже пропал. Фото: pixabay.com.Девушка оставила кошелек на столике террасы, а когда вернулась, он уже пропал. Фото: pixabay.com.
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Одумался, да уже поздно! Криминальный инцидент с таким эпилогом произошел на днях в райцентре на Брестчине, проинформировали в пресс-службе УВД областного исполкома.

В Барановичскую милицию на днях поступил звонок от потерпевшей девушки. Горожанка сообщила, что случайно оставила портмоне на столике летней террасы в одном из городских кафе, а когда вернулась – кошелек уже кто-то украл.

Вскоре правоохранителям удалось установить, кто «приделал ноги» имуществу заявительницы. Кражу совершил 29-летний жителей Барановичей. Пока шли оперативно-розыскные мероприятия по горячим следам, вор сам вернулся в кафе и отдал девушке украденное портмоне.

– Несмотря на такую «добропорядочность» вора и то, что мужчина вернул украденное, против него возбудили уголовное дело по обвинению в краже. Максимально ему грозит заключение на 3 года, – добавили в пресс-службе УВД Брестчины.

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