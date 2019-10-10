«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть

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Житель Минска взял в аренду машину и продал ее в другой стране, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям обратился директор каршеринговой организации. Руководитель фирмы сообщил, что 34-летний житель столицы заключил договор на аренду иномарки, но машину не вернул.

– Подозреваемый гражданин выехал на арендном автомобиле за пределы республики, а когда вернулся в Беларусь сказал, что иномарку у него угнали, – пояснили в пресс-службе.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль никто не угонял. Мужчина выехал на иномарке в другую страну и продал ее за 15 тысяч долларов. Деньги понадобились на улучшение материального положения. Правда, преступление мошенник планировал и даже пошел к заграничным правоохранителям с заявлением об угоне, заметая следы своей «серой» схемы.

– Ущерб, нанесенный фирме, составил крупную сумму около 54 тысяч рублей. На данный момент, авто еще находится за границей, но его в ближайшее его время вернут в Беларусь, – добавили в ГУВД.

Дело против фигуранта передано на правовую оценку.