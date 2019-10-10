2019-10-10T19:47:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж

Депутаты в первом чтении проголосовали за изменения в законы
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Депутат считает, что включение срочной военной службы в стаж работы – это еще один шаг на пути повышения ее престижаДепутат считает, что включение срочной военной службы в стаж работы – это еще один шаг на пути повышения ее престижаФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В четверг, 10 октября, депутаты в первом чтении проголосовали за изменения в законы, которые касаются вопросов оплаты труда работников бюджетных организаций. Так, этим законопроектом предусматривается зачет прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

– На мой взгляд, включение срочной военной службы в стаж работы – это еще один шаг на пути повышения ее престижа, - высказалась депутат Ольга Политико. Однако она считает неправильным делить молодых людей на тех, кто ушел служить из бюджетной организации и на тех, кто нет. - Мне кажется, что если человек исполняет долг перед государством, то и государство должно гарантировать единые подходы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом
«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть
В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и вернул
Пьяный водитель попытался «откупиться» от ГАИ золотым кольцом и «жменей» денег
Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан
Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным
«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»
КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Треть депутатов в парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата