Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж

Депутат считает, что включение срочной военной службы в стаж работы – это еще один шаг на пути повышения ее престижа Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В четверг, 10 октября, депутаты в первом чтении проголосовали за изменения в законы, которые касаются вопросов оплаты труда работников бюджетных организаций. Так, этим законопроектом предусматривается зачет прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях.

– На мой взгляд, включение срочной военной службы в стаж работы – это еще один шаг на пути повышения ее престижа, - высказалась депутат Ольга Политико. Однако она считает неправильным делить молодых людей на тех, кто ушел служить из бюджетной организации и на тех, кто нет. - Мне кажется, что если человек исполняет долг перед государством, то и государство должно гарантировать единые подходы.