2019-10-10T19:58:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом

Волонтеры объявили «красный щит»
Надежда БУТОВИЧ
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Подросток вышел из вспомогательной школы и пропал. Фото: ПСО "Ангел".Подросток вышел из вспомогательной школы и пропал. Фото: ПСО "Ангел".
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В течение нескольких часов в белорусской столице правоохранители разыскивают пропавшего школьника. Даниилу Леонидовичу Медведеву 14 лет, у мальчика аутизм, что сильно усложняет его поиски.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» бросили все силы на поиски ребенка – объявлен «красный щит».

Известно, что Даниил исчез примерно 11.20 часов в четверг, 10 октября. В это время школьник вышел из здания «Вспомогательной школы №10» в Минске, которая располагается на улице Кабушкина.

– Подросток ушел из здания учебного заведения в неизвестном направлении и исчез. Может передвигаться по городу на общественном транспорте. В городе мальчик не ориентируется, на контакт с незнакомыми людьми не идет. Из-за диагноза он практически не разговаривает, речь невнятная, – пояснили волонтеры.

Был одет в темно-серый спортивный костюм с капюшоном и черные кроссовки.

Напомним, в этот день под Минском пропал еще один подросток: 13-летнего Кирилла Конецкого разыскивает милиция в Смолевичском районе.

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