Под Пинском – 76-летний бесправник на «ГАЗ» врезался в другой грузовик

К счастью, обошлось без пострадавших

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ДТП с двумя грузовиками произошло на территории Пинского района в четверг, 10 октября, передает belta.by информацию со слов Наталии Милюковой, старшего инспектора группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Днем, примерно в 12.00 часов, в деревне Высокое на Пинщине в дорожно-транспортное происшествие попали два грузовых авто.

– ДТП произошло по вине 76-летнего сельчанина, который не имеет водительского удостоверения. Мужчина на личном грузовом «ГАЗ», вез древесину и, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с муковозом «ЗИЛ», – пояснили в пресс-службе.

Авария произошла на автотрассе Р-8 направлением Лунинец – Пинск. За рулем грузового «ЗИЛа» находился 34-летний житель Лунинецкого района. Молодой водитель пробовал уйти от удара и предотвратить ДТП, но расстояние оказалось недостаточным.

– К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Против пенсионера составлены административные протоколы, – добавили в УВД.