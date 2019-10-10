Видеофакт. В Минске сразу несколько авто столкнулись на проспекте Независимости: есть пострадавшие
Серьезное ДТП произошло в белорусской столице вечером в четверг, 10 октября, сообщила пресс-служба ГАИ Минска в официальном аккаунте в Telegram.
Сразу несколько авто столкнулись примерно в 19.20 часов на проспекте Независимости. Предварительно в Госавтоинспекции сообщают, что авария произошла по вине водителя «Опеля», который двигался со стороны улицы Академическая в сторону улицы Сурганова.
– Пока не установлена причина, по которой автоледи на «Опеле» стала перестраиваться в левую полосу, где столкнулась сразу с несколькими машинами. От удара «Опель» выбросило на встречку, произошло столкновение еще с одной легковушкой, – пояснили в пресс-службе.
В ГАИ предупреждают, что из-за произошедшего дорожно-транспортного происшествия движение на проспекте затруднено в обе стороны.
– В результате аварии травмирована водитель «Опель», она госпитализирована. Проводится проверка, работает ГАИ, МЧС, судмедэксперты, – добавили в пресс-службе.
Читатели «Комсомолки» сообщали об еще одном серьезном ДТП, которое произошло в Минске в этот день. 10 октября на проспекте Победителей так же столкнулись сразу несколько автомобилей.
Еще одно ДТП произошло на проспекте Победителей в Минске. Фото: Захар Платонов.
– Авария произошла на проспекте Победителей недалеко от гостиницы «Виктория». Одну из попавших в ДТП легковушек смяло с двух сторон, – прокомментировали очевидцы.
10.10.2019 Минск. ДТП на проспекте Независимости..
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