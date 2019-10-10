«Развернули в аэропорту Тель-Авива»: Белорусский МИД выразил протест послу Израиля из-за возвращения белорусских туристов

С начала октября 18 туристов не смогли попасть в Израиль

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МИД Беларуси в четверг, 10 октября, вызвал посла Израиля и заявил протест, связанный с отказом во въезде в страну ряду белорусских туристов. Об этом пресс-служба дипведомства сообщает на официальной странице в Facebook.

Так сложности у белорусов с миграционными властями Израиля обострились в неполные две недели октября. Граждан Беларуси, которые приехали на отдых, в гости и с целью поломничества, буквально «развернули» в аэропорту Тель-Авива.

– При этом, чтобы вернуться обратно в Беларусь нашим гражданам приходилось по несколько суток находиться в центрах временного содержания, – пояснили в пресс-службе.

На данный момент, после заявления протеста послу Израиля, уточнили в МИДе, по сложившейся ситуации обоюдное понимание было достигнуто.

Для тех белорусов, кто в ближайшее время собирается с визитом в Израиль, в министерстве посоветовали воспользоваться рекомендациями МИДа перед поездкой.