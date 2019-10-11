2019-10-11T09:02:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на сегодня: от +9 до +15

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди
Евгения ПОПКО
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В выходные станет теплееВ выходные станет теплееФото: Оксана БРОВАЧ
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Сегодня, 11 октября, облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Столбик термометра покажет от +9 до +15, сообщает pogoda.by.

В Минске утром до +10, а днем ожидается до +13. Вечером сегодня будет до +10.

Кстати, в выходные станет теплее! В субботу днем ожидается от +9 до +16. А в воскресенье днем до +18, по югу даже до +21.

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@TrueKPRU
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