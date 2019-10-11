Погода на сегодня: от +9 до +15

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 октября, облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Столбик термометра покажет от +9 до +15, сообщает pogoda.by.

В Минске утром до +10, а днем ожидается до +13. Вечером сегодня будет до +10.

Кстати, в выходные станет теплее! В субботу днем ожидается от +9 до +16. А в воскресенье днем до +18, по югу даже до +21.