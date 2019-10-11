КП Беларусь
В Минске нашли подростка-аутиста
Где именно был обнаружен мальчик, пока неизвестно
14-летний Даниил Медведев найден. Фото: vk.com/angel_search
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14-летнего Даниила Медведева, который пропал день назад, 10 октября, нашли!
- Благодарим всех за активное участие в поисках парня. Благодарим также и тех, кто сообщал, где видели Даниила (поступило 17 звонков), - сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел". - Подробностей о том, где найден Даниил, мы пока не знаем, но сообщим, как только появится информация.
Напомним, мальчик пропал в Минске. Он вышел из здания школы и ушел в неизвестном направлении.