В Минске нашли подростка-аутиста

Где именно был обнаружен мальчик, пока неизвестно

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14-летнего Даниила Медведева, который пропал день назад, 10 октября, нашли!

- Благодарим всех за активное участие в поисках парня. Благодарим также и тех, кто сообщал, где видели Даниила (поступило 17 звонков), - сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел". - Подробностей о том, где найден Даниил, мы пока не знаем, но сообщим, как только появится информация.

Напомним, мальчик пропал в Минске. Он вышел из здания школы и ушел в неизвестном направлении.