Жуткое ДТП под Калугой: количество погибших белорусов увеличилось до пяти

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Ужасная авария, в которой погибли белорусы, произошла под Калугой. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Микроавтобус выезжал из заправочной станции. И в этот момент в него врезался МАН, который шел по своей полосе. Обе машины вылетели в кювет.

Твиттер-аккаунт посольства Беларуси в России сообщает, что авария унесла жизни 4 граждан Беларуси. Кто был погибшим водителем, сейчас выясняется. При этом еще двое белорусов пострадали - их доставили в Калужскую областную клиническую больницу. Одного отпустили. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

Прокомментировал аварию и УМВД России по Калужской области.

По их пока предварительным данным, водитель Мерседес «Спринтер» ехал со стороны Брянска и направлялся в сторону Москвы. Столкновение с авто Скания он допустил, когда начал движение от обочины дороги для выполнения маневра разворота.

Российские правоохранители говорят о пяти погибших, среди которых водитель микроавтобуса. Еще пять человек были травмированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.