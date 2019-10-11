2019-10-11T11:15:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Жуткое ДТП под Калугой: количество погибших белорусов увеличилось до пяти

Столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Калужской областиФото: ГУ МЧС по Калужской области
Изменить размер текста:

Ужасная авария, в которой погибли белорусы, произошла под Калугой. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Микроавтобус выезжал из заправочной станции. И в этот момент в него врезался МАН, который шел по своей полосе. Обе машины вылетели в кювет.

Твиттер-аккаунт посольства Беларуси в России сообщает, что авария унесла жизни 4 граждан Беларуси. Кто был погибшим водителем, сейчас выясняется. При этом еще двое белорусов пострадали - их доставили в Калужскую областную клиническую больницу. Одного отпустили. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

Прокомментировал аварию и УМВД России по Калужской области.

По их пока предварительным данным, водитель Мерседес «Спринтер» ехал со стороны Брянска и направлялся в сторону Москвы. Столкновение с авто Скания он допустил, когда начал движение от обочины дороги для выполнения маневра разворота.

Российские правоохранители говорят о пяти погибших, среди которых водитель микроавтобуса. Еще пять человек были травмированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко в Ашхабаде: «Хотел бы призвать поддержать новую власть в Украине»
Лукашенко об учениях НАТО: «Нам с президентом России придется подумать, как обезопасить себя»
В Минске нашли подростка-аутиста
Погода на сегодня: от +9 до +15
«Развернули в аэропорту Тель-Авива»: Белорусский МИД выразил протест послу Израиля из-за возвращения белорусских туристов
Видеофакт. В Минске сразу несколько авто столкнулись на проспекте Независимости: есть пострадавшие
Сборная Беларуси сыграла вничью с Эстонией
Под Пинском 76-летний бесправник на ГАЗ врезался в другой грузовик
В Минске пропал 14-летний мальчик с аутизмом
Хорошая новость для призывников: срок альтернативной службы включат в стаж
«Сказал, что машину украли»: минчанин продал каршеринговую Toyota, чтобы разбогатеть
В Барановичах вор украл у девушки кошелек, но потом вернулся и отдал
Пьяный водитель попытался откупиться от ГАИ золотым кольцом и «жменей денег»
Сельчанин повесил собаку, которая съела его курицу
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Лукашенко направился на заседание глав государств СНГ в Туркменистан
Минчанин ударил соседа по очереди бутылкой со спиртным
«Белнефтехим» о подорожании топлива на копейку: «Это продуманная стратегия»
КГК перекрыл канал поставки грибов из ЕС в Россию
Ушел из школы и пропал: в Смолевичском районе ищут 13-летнего парня
Треть депутатов в парламент баллотируются снова. Ермошина: «Это нормально»
Писатели и общественность призвали выбирать в переписи родным белорусский язык
"Найдены останки тела". Гомельчанин подозревается в убийстве младшего брата