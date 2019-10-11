2019-10-11T12:09:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об учениях НАТО: «Нам с президентом России придется подумать, как обезопасить себя»

Президент Беларуси принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде
Евгения ПОПКО
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Президент Беларуси в международном аэропорту Ашхабада. Фото: пресс-служба президентаПрезидент Беларуси в международном аэропорту Ашхабада. Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. И сегодня на саммите СНГ он высказался о будущих масштабных военных учениях НАТО у границ Беларуси. Белорусского президента это предстоящее событие беспокоит.

- НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тысяч. Это немало, - цитирует президента belta.by.

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