Лукашенко об учениях НАТО: «Нам с президентом России придется подумать, как обезопасить себя»

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Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде. И сегодня на саммите СНГ он высказался о будущих масштабных военных учениях НАТО у границ Беларуси. Белорусского президента это предстоящее событие беспокоит.

- НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тысяч. Это немало, - цитирует президента belta.by.