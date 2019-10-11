2019-10-11T12:53:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко в Ашхабаде: «Хотел бы призвать поддержать новую власть в Украине»

Белорусский президент на саммите СНГ сказал, что хорошо бы там присутствовал и Зеленский
Евгения ПОПКО
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Президент Беларуси прилетел в Ашхабад 10 октября. Фото: пресс-служба президентаПрезидент Беларуси прилетел в Ашхабад 10 октября. Фото: пресс-служба президента
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Об Украине, ее новой власти и новом президенте вспоминали в Ашхабаде, где собрались главы государств СНГ.

- Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть, - приводит слова президента belta.by. Александр Лукашенко уточнил, что и он. и Владимир Путин погружены в эту проблему. По мнению белорусского президента, уже наблюдаются желания как-то воздействовать на эту власть, но нужно думать о том, что в стране будет дальше. Как и на всем постсоветском пространстве.

По мнению Александра Лукашенко, для Украины было не лучшим шагом покинут СНГ, президент признался, что так и говорил Петру Порошенко. Можно было бы и не принимать участия в саммитах, но все же оставаться в содружестве.

- Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться с президентом России... Не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас, - считает президент Беларуси. Он призвал

Напомним, сейчас Александр Лукашенко находится на заседании Совета глав государств - членов СНГ в Ашхабаде - столице Туркменистана. Принимает участие в заседании и президент России Владимир Путин.

Белорусский президент уже высказался о будущих масштабных военных учениях НАТО у границ Беларуси. Эти учения вызывают у него обеспокоенность.

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@TrueKPRU
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