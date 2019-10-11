Лукашенко - коллегам: «Назрела необходимость укрепления СНГ»

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Сегодня, 11 октября, на заседании Совета глав государств СНГ президент Беларуси высказался об укреплении СНГ.

- События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия, - цитирует президента belta.by.

Александр Лукашенко сказал о том, что нужно расширять внутренний рынок стран. И прежде всего за счет либерализации торговли. Высказался он и о возвращении к полномасштабной промышленной кооперации, созданию совместных производств.

Глава Беларуси попросил своих коллег друг друга не обманывать. И предложил теснее строить экономические отношения между странами. По его словам, чем дальше они затягивают процесс экономического единения, тем больше появляется возможностей, поводов и причин смотреть государствам в другую сторону, "где-то искать счастья".

Напомним, президент прибыл в Туркменистан, где проходит саммит СНГ, вчера, 10 октября. Он прилетел в международный аэропорт Ашгабада. И сегодня встретился со своими коллегами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко сделал несколько громких заявлений. Так, он высказался о военных учениях НАТО, назвав их «непонятными». А также заявил, что с Владимиром Путиным ему нужно будет подумать о безопасности. Говорил Лукашенко и о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Он призвал поддержать новую власть в Украине. Кстати, не так давно Лукашенко встречался с Зеленским. Александр Григорьевич прибыл в Украину с делегацией в составе 500 человек.