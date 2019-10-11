2019-10-11T15:18:37+03:00
Общество
КП Беларусь

ЧП в Жлобине: 19-летний сталевар оказался под колесами сталевозной тележки

Молодой человек был сильно травмирован
Евгения ПОПКО
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Молодой человек находится в реанимацииМолодой человек находится в реанимацииФото: Надежда БУТОВИЧ
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Несчастный случай произошел в электросталеплавильном цехе Белорусского металлургического завода еще 8 октября около десяти часов вечера, сообщили belta.by в УСК по Гомельской области. 19-летний подручный сталевар оказался под колесами сталевозной тележки и был сильно травмирован. Молодого человека госпитализировали - сейчас он в реанимации. Следователи начали проверку. Выясняется, что же случилось. Уже допрошены свидетели несчастного случая.

К слову, ЧП на заводах происходят не так редко. Так, летом прошлого года на предприятии «ФандОК» в Бобруйске произошел взрыв, пострадали рабочие.

Весной 2018 года мощный взрыв произошел и на заводе «Алкид» под Минском (в деревне Королев Стан). Всего пострадало четыре человека, включая директора, который помогал тушить пожар. Через неделю после взрыва скончался один из пострадавших.

Настоящая трагедия произошла зимой 2017 года на сахарном комбинате в Скиделе. Там вспыхнула пылевоздушная смесь - пять работниц предприятия получили ожоги тела от 50%. Из пострадавших выжила лишь одна женщина.

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@TrueKPRU
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