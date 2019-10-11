2019-10-11T15:15:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Оранжевый уровень опасности: в субботу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

При этом выходные должны быть по-осеннему теплыми по югу и юго-западу
Евгения ПОПКО
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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На предстоящую субботу, 12 октября, объявлен оранжевый уровень опасности. А виной тому - порывистый ветер, сообщает belta.by. Так, в ночь на субботу по северо-западу, а днем на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15 - 20 метров в секунду.

Выходные же должны быть по-осеннему теплыми по югу и юго-западу! Как сообщает Белгидромет, в субботу днем от +11 до +17, а по юго-западу от +18 до +20. При этом на севере страны дожди. В воскресенье днем воздух прогреется до +19. А по югу и вовсе обещают до +20.

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