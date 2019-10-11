Трагедия в поселке Шумилино: мужчины распивали спиртное, курили, после чего погибли на пожаре

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Вчера, 10 октября, в одиннадцатом часу вечера спасателям поступило сообщение о задымлении в частном доме в поселке Шумилино. Выяснилось, что в этом доме живет 65-летний пенсионер со своим 57-летним знакомым. И как раз во время ЧП они были в доме.

Знакомый хозяина покинул дом и не пострадал. А вот хозяин дома выйти не смог - спасатели обнаружили его на полу в комнате, он был без сознания. До прибытия "скорой" спасатели пенсионера реанимировали, после чего передали врачам. Но мужчина скончался. В этой же комнате на полу был найден 48-летний мужчина, также без сознания, он тоже умер. Он был в доме гостем, сообщает МЧС.

Известно, что незадолго до трагедии мужчины распивали спиртное. Версия же причины пожара, которая сейчас рассматривается, - неосторожное обращение с огнем при курении.