2019-10-11T17:24:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте водитель «Рено» сбила на переходе 9-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу по нерегулируемой зебре
Евгения ПОПКО
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Авария произошла в минувший четверг, 10 октября, в шестом часу вечера.Авария произошла в минувший четверг, 10 октября, в шестом часу вечера.Фото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла в минувший четверг, 10 октября, в шестом часу вечера в центре Бреста.

Предварительно известно, что 33-летняя брестчанка ехала на «Рено» по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей Гоголя женщина наехала на школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой зебре.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Проводится проверка, сообщили belta.by в УВД Брестского облисполкома.

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