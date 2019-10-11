2019-10-11T17:51:56+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте открыли памятник Пушкину

Скульптура подарена городу российской стороной
Евгения ПОПКО
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Фото: Брестская газетаФото: Брестская газета
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Скульптуру торжественно открыли возле филологического факультета Брестского государственного университета имени Александра Пушкина. Скульптура подарена городу российской стороной. На открытии памятника прозвучали произведения великого поэта. В самой церемонии приняли участие посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, замминистра культуры России Николай Овсиенко, глава Брестского облисполкома Анатолий Лис, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

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