В Пружанах владелец Volkswagen на такси догонял угонщиков своего авто

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В райцентре на Брестчине мужчина на такси гнался за своей машиной, проинформировали в пресс-службе МВД.

На днях в милицию Пружан с заявлением обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали его «Фольксваген» 2008 года выпуска, и он их преследует на такси.

– В ходе разбирательства выяснилось, что вечером к брату заявителя приходили «гости»: трое ранее судимых граждан. Компания изрядно выпила и гости, когда хозяин дома уснул, стащили автоключи от машины его родственника. Автоугонщики подшофе завели иномарку и уехали, – уточнили в пресс-службе.

Мужчина же обнаружил вечером, что припаркованного во дворе дома брата авто и след простыл, и обратился в милицию.

– В это время угонщики уехали на «Фольксвагене» в соседнюю деревню. А сельчане, узнав иномарку с подозрительным шофером за рулем (Прим.: по иронии это оказалась родная деревня владельца машины), позвонили земляку, – добавили в МВД.

Горожанин тут же ринулся в погоню, он поймал такси и помчался в поисках своей «ласточки». На подъезде обнаружил отъезжающей свою машину и попросил таксиста преследовать злоумышленников. Вскоре экипаж ГАИ смог остановить троицу автоворов. Один из пассажиров, правда, беспробудно спал в салоне и, скорее всего, не понимал, что происходит.

– Против 34-летнего мужчины за рулем угнанного автомобиля составлены административный протокол за пьяную езду, а также возбуждено уголовное дело, – резюмировали правоохранители.