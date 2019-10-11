2019-10-11T19:07:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Страдает потерей памяти»: в Борисове больше недели ищут пропавшего пенсионера

70-летнего Петра Александровича Антоневича объявили в розыск
Надежда БУТОВИЧ
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Борисовчанин ушел из дома на прогулку 4 октября. Фото: УВД Миноблисполкома.Борисовчанин ушел из дома на прогулку 4 октября. Фото: УВД Миноблисполкома.
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Правоохранители Борисовского РУВД и волонтеры продолжают поиски пропавшего около недели назад пожилого горожанина, проинформировали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

70-летний Петр Антоневич ушел из дома в Борисове на прогулку днем 4 октября. С тех пор в квартиру он не вернулся, место его нахождения остается неизвестным.

– Пропавший борисовчанин страдает провалами памяти, – пояснили в пресс-службе.

Петру Александровичу на вид около семидесяти лет. Рост примерно 160 – 174 сантиметра, худой, глаза карие, речь медленная и невнятная. Ушел из дома в коричневой куртке, черной кепке, черных же брюках и ботинках. Среди особых примет пенсионера: борода недельной давности, отсутствие задних зубов, шрам в центре живота. С собой у мужчины был ключ с синим брелком.

Если вам известно что-либо о пропавшем человеке, позвоните в милицию – 102.

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