2019-10-11T19:45:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Брестчанин из-за долгов по штрафам вылил на судебного исполнителя подозрительное вещество

Жидкость отправлена на экспертизу, фигурант задержан
Надежда БУТОВИЧ
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Судебного исполнителя облил должник по штрафам. Фото: pixabay.com.Судебного исполнителя облил должник по штрафам. Фото: pixabay.com.
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Против пенсионера из Бреста правоохранители возбудили дело по обвинению в насилии против лица при исполнении, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Инцидент произошел 9 октября в областном центре. Утром 69-летний брестчанин пришел в кабинет отдела принудительного исполнения Брестского района. Общаясь с 27-летним судебным исполнителем, фигурант внезапно облил его и рабочее место принесенной с собой в бутылке жидкостью.

Жидкость отправили на экспертизу. Фото: СК.

Жидкость отправили на экспертизу. Фото: СК.

– В этот момент в кабинете находился сотрудник милиции, он незамедлительно задержал злоумышленника. Жидкость отправили на экспертизу для установления ее химического состава. Кроме того, ведется следствие для определения всех обстоятельств совершенного преступления, – пояснили в пресс-службе.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе насилием. Рассматривается вопрос о мере пресечения.

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