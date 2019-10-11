Брестчанин из-за долгов по штрафам вылил на судебного исполнителя подозрительное вещество

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Против пенсионера из Бреста правоохранители возбудили дело по обвинению в насилии против лица при исполнении, проинформировали в пресс-службе Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Инцидент произошел 9 октября в областном центре. Утром 69-летний брестчанин пришел в кабинет отдела принудительного исполнения Брестского района. Общаясь с 27-летним судебным исполнителем, фигурант внезапно облил его и рабочее место принесенной с собой в бутылке жидкостью.

Жидкость отправили на экспертизу. Фото: СК.

– В этот момент в кабинете находился сотрудник милиции, он незамедлительно задержал злоумышленника. Жидкость отправили на экспертизу для установления ее химического состава. Кроме того, ведется следствие для определения всех обстоятельств совершенного преступления, – пояснили в пресс-службе.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе насилием. Рассматривается вопрос о мере пресечения.