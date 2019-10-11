2019-10-11T20:06:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Это все квас!»: В Гродно гаишники остановили пьяного таксиста

Водитель был за рулем такси и ехал по вызову
Надежда БУТОВИЧ
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По мнению таксиста, выпитые 1,5 литра кваса опьянили его. Фото: pixabay.com.По мнению таксиста, выпитые 1,5 литра кваса опьянили его. Фото: pixabay.com.
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В областном центре Гродненщины в четверг, 10 октября, правоохранители задержали таксиста «под градусом». Об этом пресс-служба ГАИ УВД Гродненского областного исполкома проинформировала в официальном аккаунте во «ВКонтакте».

О пьяном таксисте в милицию примерно в 22.00 часов сообщили очевидцы. Компания молодых людей стояла на автобусной остановке, когда увидели автомобиль такси, который подозрительно лавировал по дороге. О виляющей «Шкоде» граждане сообщили в Госавтоинспекцию.

– Сотрудник гродненской службы такси, 39-летний водитель, приехал по вызову на адрес на улице Врублевского и, забрав пассажиров, направлялся на улицу Болдина. По звонку экипаж остановил машину недалеко от конечной точки назначения, – пояснили в пресс-службе.

Во время разговора инспекторам было очевидно, что таксист, действительно, нетрезв. Мужчина прошел медосвидетельствование, которое выявило 1,8 промилле. Водитель сказал, что всему виной… квас! Мол, накануне он выпил полтора литра пенного безалкогольного напитка и, по его словам, от этого и опьянел.

Проводится проверка.

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