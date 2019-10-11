2019-10-11T20:51:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: Завершено расследование уголовного дела о гибели на коровнике МТФ 10-летней девочки

Дело передано в суд, виновный слесарь и директор колхоза уволены
Надежда БУТОВИЧ
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Погрузчик выезжал задним ходом и обрушил стену. Фото: УСК Гомельской области.Погрузчик выезжал задним ходом и обрушил стену. Фото: УСК Гомельской области.
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Напомним, несчастный случай произошел на одном из сельхозпредприятий Гомельщины в мае 2019 года, проинформировали в пресс-службе областного УСК Следственного комитета.

На ферме агрообщества «Поречье-Оресса» в деревне Хоромцы Октябрьского района погиб ребенок. 10-летняя девочка случайно оказалась под рухнувшей частью стены коровника и была смертельно травмирована.

– В тот день слесарь-ремонтник на погрузчике «Амкодор» ковшом завозил силосную массу в помещение коровника. Обратно из здания мужчина выезжал задним ходом и зацепил проем ворот. В мгновение фронтальная стена коровника разрушилась и обломками придавила стоявшую рядом школьницу, – пояснили в пресс-службе.

Девочку на «скорой» доставили в больницу, но там она скончалась от полученных повреждений.

Уточнялось, что мужчина не имел права управлять погрузчиком, так как ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

– В итоге следствия и ряда экспертных исследований, в том числе автотехнической и трасологических экспертиз, виновным признан слесарь-ремонтник. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности. До суда он находится под домашним арестом, – прокомментировали в СК.

Кроме того, выясняя причины и условия, приведшие к трагедии, следователи установили ряд фактов бесхозяйственности и нарушений со стороны руководства ОАО. Так не единожды управленцы «колхоза» привлекались к ответственности за допуск к дорожному движению бесправников и технику без ТО. Погрузчик, по средствам которого произошел несчастный случай, был запрещен к эксплуатации. К тому же, ни одна из МТФ «Поречье-Орессы» не была оборудована пропускными пунктами, въезд везде – беспрепятственный.

– После вынесений со стороны СК областные и районные исполкомы приняли организационно-распорядительные меры. С занимаемой должности уволен директор сельхозпредприятия, исполняющий обязанности главного инженера и инженер-механик получили выговоры. Также был расторгнут и гражданско-правовой договор со слесарем-ремонтником, – резюмировали в УСК.

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