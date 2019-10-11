«Сценарий нереальный»: в Островецком районе провели учения реагирования на аварию на БелАЭС

Более 40 единиц техники и почти 300 человек участвовали в «ликвидации» [фото]

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В пятницу, 11 октября, на Гродненщине прошли демонстрационные учения, отрабатывалось реагирование на радиационные аварии на БелАЭС в Островецком районе, сообщает belta.by.

В учениях поучаствовали спасатели, милиционеры и военные, пограничники, работники Минздрава и других белорусских ведомств, а также представители «Росатома», статисты из числа гражданского населения. Всего задействовано свыше сорока единиц техники, почти 300 человек.

– На месте отрабатывались разные сценарии, при этом специалисты потренировались в ликвидации почти невозможных ЧС – нереальных сценариев, – пояснили журналистам.

1. «Сигнал на пульте энергоблока»Так по сценарию из-за выброса радиоактивного пара часть Островецкого района оказалась загрязненной (Прим.: в реальности конструкция реактора исключает такую аварию). Дальше журналисты идут по точкам реагирования – учебно-тренировочным центрам.

Информация об «аварии» поступила на пульт управления энергоблоком (Прим.: тренажерный). Здесь главный инженер станции, возглавив комиссию по ликвидации ЧС, осуществляет противоаварийные действия, в том числе выходит на связь с Москвой для консультаций.

С пульта управления в случае "аварии" выходят на связь с Москвой. Фото: belta.by.

На этом тренажере инженеры, которые после запуска БелАЭС станут за пульты управления , отрабатывают до 300 всевозможных сценариев ежедневно вот уже 4 года. Занятия снимаются на видео для последующего анализа.

2. «Пожар на складе дизтоплива»

Следующий сценарий отработали на складе дизеля для котельной. Спасатели ликвидировали тушение «загоревшихся от молнии» резервуаров. Пожарные поливают резервуары пеной, спасатели в спецкостюмах рядом измеряют радиацию.

Спасатели потушили "загоревшийся от молнии" склад с дизтопливом. Фото: belta.by.

– На БелАЭС в штате числятся 116 сотрудников МЧС, весь гарнизон Островецкого района насчитывает 264 спасателя. Этого хватит, чтобы ликвидировать любую ЧС не только на объекте, но и даже в Гродненской области, – пояснил начальник РОЧС Островца Виталий Рыбак.

3. «Эвакуация»

Дальше учения перешли в сельскую местность, деревню Бобровники. Сценарий предусмотрел эвакуацию всего населения, живущего на расстоянии от АЭС – 3 километра. Всех сельчан окрестных сел – 183 человека (Прим.: Кстати, в реальной жизни они уже снабженных спецнаборами индивидуальных аварийных комплектов со стабильным йодом, респираторами, защиткостюмами и т.д.), но их к учениям привлекать не решились – позвали статистов, учащихся местного колледжа и курсантов Университета МЧС. «Население», 80 человек, на автобусах отвезли в безопасное место.

Местное население так же эвакуировали, но вместо сельчан роли сыграли статисты. Фото: belta.by.

4. «Зоны: чистая/грязная»

Дальше включились военные «Росавтома», наступил самый масштабный этап учений. На границе условно чистой и грязной зон расположилась машины радиационного контроля. ТС пропускали через специальные коридоры и рамки, в «зеленый» пропускали с нормальным фоном, в «красную» зону направлялись загрязненные.

Здесь же развернулись палатки спасателей, Красного Креста и «Росатома», работали медики, велась частичная санобработка. Статистки, на этот раз – из местного райпо, приняли душ и переоделись в чистое.

– Готовились к этому с конца августа, было четыре тренировки, – поделились они с журналистами.

"Тяжело пострадавшего" погрузили в вертолет для эвакуации. Фото: belta.by.

Дистанцию «замыкал» вертолет с медицинским модулем, туда погрузили «тяжело пострадавшего».

5. «Отселение»

Завершающий этап учений прошел в №1 гимназии в Островце. Там во временном пункте размещения отселяемого населения в спецлаборатории ГПК дозиметрами проверили «гражданских». На одного человека – 1,5 минуты. После осмотра людям по сценарию предложили одежду и еду, позволили позвонить родным и, если нужно, пообщаться с психологами.

На Белорусской АЭС и в окрестностях отработали несколько возможных и невозможных сценариев. Фото: belta.by.

– Плановые мероприятия отразили полную готовность всех сил. Все операции прошли по строгим правилам и протоколам МАГАТЭ, – резюмировал присутствовавший на учениях Владимир Кухарев, зам премьер-министра.

Напомним, такие масштабные учения в Беларуси прошли во второй раз, предыдущие были ровно два года назад – в октябре 2017.