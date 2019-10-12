Александр Лукашенко выразил соболезнования семье космонавта Алексея Леонова

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Президент назвал Леонова человеком «планетарного масштаба, внесшего неоценимый вклад в освоение Вселенной. Александр Лукашенко отметил мужественность космонавта, его преданность профессии и долгу. По словам президента, Алексей Леонов сделал неоценимый вклад в освоении Вселенной. Его первый выход в открытый космос в марте 1965 года стал знаковой вехой в истории космонавтики.

- Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизненный путь будет примером служения Отечеству для будущих поколений, – заключил белорусский президент. О смерти 85-летнего летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза стало известно днем в пятницу 11 октября. Леонов умер в больнице после продолжительной болезни, уже известно, что причиной его ухода из жизни стала острая сердечная недостаточность.

Легендарного космонавта похоронят с почестями 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в пригороде Москвы.