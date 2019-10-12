В Беларусь пытались провести контрабанду пшеницы и арбузов

На границе с Россией гомельские таможенники задержали три машины с десятками тонн незаконной бахчи и злаков

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Всего в Беларусь пытались ввезти 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы. Как рассказали таможенники, у товара не было фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают безопасность продуктов. Посчитали, что общая стоимость товара – 12,5 тыс рублей.

В отношение нарушителей Гомельская таможня начала административные процессы по ч.4 ст. 12.17, по которой нарушителю грозит штраф в размере 50% стоимости нелегального груза.