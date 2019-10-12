2019-10-12T13:01:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские дорожники построят в Украине дорогу за 30 млн долларов

Обошли в тендере турков, азейрбайджанцев и будут строить «Северный обход Ровно»
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусские дорожники построят дорогую дорогу в Украине.Белорусские дорожники построят дорогую дорогу в Украине.
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Речь идет о 745 млн 999 тыс. гривен. Контракт именно на такую сумму 11 октября в Ровенской области заключен между Службой автомобильных дорог и ОАО «Дорожно-строительный трест №2, Гомель». Контракт предполагает строительство нового участка трассы, которая в будущем станет частью проекта «Северный обход Ровно».

Известно, что также в тендере участвовала компания Onur из Турции и Evrascon из Азербайджана. Но предпочтение отдали белорусам. Как передает belta.by, сумма контракта практически на 10% меньше стоимости строительства, прописанной в тендерной документации.

Начать строительство трассы планируют уже в этом году, а закончить – к концу 2020 года.

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@TrueKPRU
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