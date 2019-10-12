2019-10-12T14:01:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Подробную информацию о себе рассказали уже 2,5 млн белорусов

Пока что перепись полным ходом идет на сайтах и на стационарных участках переписи населения. А с 21 октября к тем, кто не переписался сам, домой начнут приходить переписчики
Ольга ИВАШЕНКО
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Подробную информацию о себе рассказали уже 2,5 млн белорусов.Подробную информацию о себе рассказали уже 2,5 млн белорусов.
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По данным Нацстата, на 10.00 12 октября участие в переписи населения приняли уже 2 млн. 504,2 тыс. белорусов. При этом 947,2 тыс. из них – по интернету. Электронная перепись в Беларуси практикуется впервые, и, как видно, вполне успешно. В том числе за счет этого ноу-хау на этот раз государство намерено собрать максимально точные данные о белорусах. По последним данным, на 1 августа этого года в Беларуси проживали 9 млн 454,1 тыс. человек. Интересно, какую цифру покажет перепись.

Напомним, помимо электронного, сейчас действуют и другие способы переписаться. Так, вплоть до 30 октября будут работать 664 стационарных участка по всей стране. Их расположение и график работы можно найти на сайте Белстата. Если не хотите переписываться сами, вас перепишут переписчики. Они начнут ходить по домам и квартирам с 21 октября.

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@TrueKPRU
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