С проспекта Независимости уберут рекламные растяжки

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В ближайшее время участок проспекта Независимости – от площади Независимости до Площади Победы – видоизменится. Об этом рассказал мэр Минска Анатолий Сивак.

Председатель Мингорисполкома уточнил: работы над усовершенствованием облика главного проспекта столицы ведутся уже несколько месяцев. Что именно изменится? К примеру, мэр сказал, что помимо рекламных растяжек исчезнут еще и лишние нагромождения с опор освещения, снимут старую иллюминацию и заменят ее современной. Разумеется, указатели дорожного движения и необходимые таблички для адресного ориентирования останутся.

Вот еще одно интересное новшество, которому, кажется минчане обрадуются. По словам мэра, скоро на проспекте установят видеопроекторы, которые будут транслирвать изображения на здания вдоль проспекта. Ждем!