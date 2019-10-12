2019-10-12T14:44:01+03:00
Минск
КП Беларусь

С проспекта Независимости уберут рекламные растяжки

И – ура – старые новогодние гирлянды заменят новой праздничной иллюминацией
Ольга ИВАШЕНКО
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С проспекта Независимости уберут рекламные растяжки.С проспекта Независимости уберут рекламные растяжки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В ближайшее время участок проспекта Независимости – от площади Независимости до Площади Победы – видоизменится. Об этом рассказал мэр Минска Анатолий Сивак.

Председатель Мингорисполкома уточнил: работы над усовершенствованием облика главного проспекта столицы ведутся уже несколько месяцев. Что именно изменится? К примеру, мэр сказал, что помимо рекламных растяжек исчезнут еще и лишние нагромождения с опор освещения, снимут старую иллюминацию и заменят ее современной. Разумеется, указатели дорожного движения и необходимые таблички для адресного ориентирования останутся.

Вот еще одно интересное новшество, которому, кажется минчане обрадуются. По словам мэра, скоро на проспекте установят видеопроекторы, которые будут транслирвать изображения на здания вдоль проспекта. Ждем!

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