Национальный аэропорт изменят. Появятся зоны отдыха, многоуровневые стоянки и система «сухие ноги»

Перемены связаны с тем, что земли в районе аэропорта отдали во власть Мингорисполкома

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О случившихся и предстоящих переменах сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

- Передача земли – решение Минского и областного Советов депутатов. Процедура движется. Решить вопрос планируется до конца этого года, - цитирует слова мэра Минска belta.by.

Cообщается, что после передачи земель, территорию аэропорта благоустроят. В частности, появятся зоны отдыха и многоуровневые стоянки, с которых через крытые коридоры можно будет перейти в зону аэропорта по принципу «сухие ноги».