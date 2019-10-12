В Солигорске парень убивал голубей из-за обиды и сбрасывал их с крыши

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В милицию позвонила местная жительница и сообщила, что мимо ее окна (а живет она на 8-м этаже) падают…мертвые голуби. Правоохранители приняли заявления и приехали к тому самому дому. И действительно обнаружили возле него трупы 7 голубей и несколько останков других птиц. Через некоторое время нашли и подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Любанского района, который рассказал, что убивал голубей из-за того, что они его обгадили.

Как рассказали в Следственном комитете, в отношение подозреваемого завели уголовное дело по ст. 339-1 Уголовного Кодекса Беларуси (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель). Также в отношении подозреваемого назначили психолого-психиарическую экспертизу.