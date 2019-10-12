2019-10-12T18:27:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Ура! В воскресенье, 13 октября в Беларуси - до +21

Синоптики обещают теплое воскресенье
Ольга ИВАШЕНКО
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Синоптики обещают теплое воскресенье.Синоптики обещают теплое воскресенье.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Как рассказали в Гидромете, завтра погода белорусов порадует. Ближе к обеду воздух местами прогреется до +21. Может, это и есть то самое «бабье лето», которого мы все так ждали, да не дождались? В таком случае, хоть на денек сможем опять раздеться и погреться. И все же сильно расслабляться не стоит. Ветер будет дуть юго-западный и западный, иногда даже с порывами до 16-18 метров в секунду, а это не мало. По северу страны пройдут дожди.

Отличных выходных!

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